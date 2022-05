Ceny ropy vzrástli v závere týždňa zhruba o 4 %

New York 15. mája (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli zhruba o 4 %. Prispelo k tomu zvýšenie cien benzínu v USA na rekordnú úroveň, plány Číny zmierniť protipandemické obmedzenia, ako aj pokračujúce obavy investorov zo zvýšenia napätia na ropnom trhu, keďže Európska únia sa pripravuje zaviesť embargo na ruskú ropu. Napriek tomu cena ropy Brent za celý týždeň klesla, piatkový (13. 5.) vývoj cien však podporil americkú WTI, ktorej cena zaznamenala rast aj za celý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom vzrástla na záver piatkového obchodovania o 4,10 USD (3,82 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 111,55 USD (107,41 eura) za barel (159 litrov). Napriek výraznému rastu v závere piatka však za celý týždeň klesla, čo predstavuje prvý pokles za tri týždne.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni vzrástla v závere piatkového obchodovania o 4,36 USD (4,11 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 110,49 USD/barel. To bola najvyššia cena WTI na záver obchodovania od 25. marca, pričom cena tejto ropy zaznamenala aj týždenný rast, tretí týždeň po sebe.



Vývoj na trhoch v nemalej miere ovplyvnil rast cien benzínu v USA na rekordné hodnoty po tom, ako zásoby komodity klesli v minulom týždni šiesty týždeň po sebe. Ceny ropy smerom nahor tlačia aj prípravy Európskej únie zaviesť embargo na ruskú ropu. To by znamenalo stiahnutie z trhu približne 3 miliónov barelov ropy denne a podľa analytičky zo spoločnosti Rystad Energy Louise Dicksonovej by to narušilo a zmenilo globálne obchodné toky. "Takýto vývoj by znamenal extrémne výkyvy v cenách ropy," dodala Dicksonová. Samotná Moskva tento týždeň uvalila odvetné sankcie na viaceré európske energetické firmy, čo obavy a napätia na trhoch s energiami ešte zvýšilo.



Čiastočne ceny ropy posilnili aj informácie z Číny, že vláda je pripravená podporiť ekonomiku. Navyše vedenie čínskeho finančného centra Šanghaj uviedlo, že začne zmierňovať dopravné obmedzenia v meste zavedené v reakcii na zvýšenie počtu chorých na COVID-19 a postupne otvárať obchody.