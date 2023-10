Ceny ropy vzrástli, za celý týždeň však klesli zhruba o desatinu

New York 8. októbra (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli, pričom cena Brentu uzatvorila nad 84,50 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však cena v prípade Brentu aj americkej WTI klesla, a to najvýraznejšie za posledných sedem mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla na záver piatkového (6. 10.) obchodovania o 51 centov (0,61 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 84,58 USD (80,07 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri sa zvýšila o 48 centov (0,58 %) a obchodovanie uzavrela na úrovni 82,79 USD/barel.



Za celý týždeň však cena ropy Brent klesla približne o 11 % a cena WTI o vyše 8 %. Náladu na trhoch počas týždňa ovplyvňovalo viacero faktorov, najviac však pretrvávali obavy, že v dôsledku dlhodobo vysokých úrokových sadzieb sa bude rast globálnej ekonomiky spomaľovať, čo sa odrazí na dopyte po rope.



Ku koncu týždňa vývoj cien ropy ovplyvnili informácie z USA, že v krajine sa v septembri vytvorilo 336.000 nových pracovných miest, čo je omnoho viac, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s vytvorením približne 170.000 nových pozícií. Na jednej strane to signalizuje zvýšený dopyt po rope v najbližšom období, na druhej však tento faktor podporil dolár a zvýšil obavy z ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb.



Ďalšou dôležitou informáciou pre trhy bola správa z Ruska, že vláda čiastočne zrušila zákaz exportu nafty. Ďalším faktorom bol pokles počtu aktívnych ropných vrtov v USA, čo naznačuje redukciu ťažby v nasledujúcom období. Počet aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch klesol minulý týždeň o päť na 497, čo predstavuje najnižší počet od februára minulého roka.



(1 EUR = 1,0563 USD)