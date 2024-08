Ceny ropy vzrástli, za celý týždeň však smerujú opäť k poklesu

Singapur 2. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 80 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však ceny komodity opätovne smerujú k poklesu, už štvrtý týždeň po sebe. Náladu na trhoch počas týždňa ovplyvňovali signály naznačujúce slabý dopyt po rope zo strany Číny. Ako sa ukazuje, tie mali na trhy v rámci celého týždňa výraznejší vplyv, než situácia na Blízkom východe a obavy o dodávky suroviny z tohto regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 80,04 USD (74,19 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 52 centov (0,65 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 76,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 53 centov, alebo 0,69 %.



Za celý týždeň však smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch opäť k poklesu, už štvrtý týždeň v rade. Za ostatné štyri týždne klesla predbežne o 7,3 %, pričom pokles štyri týždne po sebe je najdlhší v tomto roku.



Vývoj na trhu okrem meniacej sa situácie na Blízkom východe výrazne ovplyvňujú údaje z Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. Najnovšie správy o zhoršujúcej sa aktivite vo výrobnom sektore v tejto krajine, ako aj v ďalších štátoch Ázie, ale aj v Európe a USA, signalizujú horší vývoj ekonomiky, čo znamená pokles dopytu po rope.



Dovoz ropy do Ázie zaznamenal v júli pokles, najvýraznejší za dva roky, ukázali údaje spoločnosti LSEG Oil Research. Podľa jej ekonómov to ovplyvnili práve Čína, ale aj India, kde sa dopyt rovnako znížil.



(1 EUR = 1,0789 USD)