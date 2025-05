Ceny ropy vzrástli, za celý týždeň zaznamenali rast o viac než 4 %

New York 10. mája (TASR) - Ceny ropy ukončili piatkové (9. 5.) obchodovanie rastom o takmer 2 %, pričom cena Brentu uzatvorila tesne pod hranicou 64 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity zároveň zaznamenali prvý týždenný rast od polovice apríla. Náladu investorov zlepšilo oznámenie obchodnej dohody medzi USA a Britániou a blížiace sa rokovania medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového obchodovania o 1,07 USD (1,70 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 63,91 USD (56,80 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala na záver piatkového obchodovania rast o 1,11 USD (1,85 %) a uzatvorila ho na úrovni 61,02 USD/barel. Zároveň sa ceny ropy zvýšili aj za celý týždeň, a to o viac než 4 %.



Náladu na trhoch podporila obchodná dohoda medzi USA a Britániou, ktorá zlepšila podmienky na vývoz ocele a hliníka, ale najmä automobilov z Británie do USA a eliminovala aj clá na britské letecké motory a komponenty na výrobu lietadiel. Británia zasa zlepší prístup amerických agroproduktov na britský trh.



Okrem toho sa zvýšili šance na zmiernenie konfliktu medzi USA a Čínou po tom, ako bolo oznámené, že v sobotu sa vo Švajčiarsku uskutočnia rokovania vysokopostavených predstaviteľov USA a Číny o dovozných clách. Očakáva sa, že americké clá na čínske tovary, ktoré momentálne dosahujú 145 %, by sa mohli výrazne znížiť, čo naznačil v piatok americký prezident Donald Trump. Ten navrhol zníženie ciel na dovoz z Číny na 80 %.



Ceny ropy čiastočne podporili aj ostatné správy z Číny o exporte za mesiac apríl. Čínsky vývoz vzrástol v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,1 %. Aj keď v porovnaní s vývojom v marci sa rast spomalil (v marci vzrástol medziročne o 12,4 %), analytici počítali so spomalením rastu exportu až na 1,9 %.



(1 EUR = 1,1252 USD)