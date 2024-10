Ceny ropy vzrástli za ostatný týždeň najprudšie za takmer dva roky

New York 5. októbra (TASR) - Ceny ropy ukončili tento týždeň rastom, pričom cena Brentu prekročila 78 USD za barel (159 litrov). Navyše, za celý týždeň zaznamenali najprudší rast za takmer dva roky. Dôvodom je najnovšia eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá hrozí rozšírením vojny do celého regiónu. Ten je pritom kľúčovým producentom a vývozcom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla ku koncu piatkového obchodovania (4. 10.) o 43 centov (0,55 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 78,05 USD (70,77 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom vzrástla o 67 centov (0,91 %) a piatkové obchodovanie uzatvorila na úrovni 74,38 USD/barel.



Izraelská vláda oznámila, že bude odpovedať na vypálenie zhruba 180 balistických rakiet z Iránu začiatkom týždňa na Izrael. Teherán tak reagoval na zabitie viacerých vysokopostavených predstaviteľov proiránskych ozbrojených skupín. Rastúce napätie medzi Izraelom a Iránom zvýšilo obavy analytikov o ďalší vývoj na celom Blízkom východe a o produkciu ropy. Ceny ropy mohli vzrásť v piatok ešte výraznejšie, ich rast však limitovalo vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, že "ak by bol v situácii Izraela, zvážil by iné možnosti, než útok na iránske ropné zariadenia".



Irán je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a denne produkuje 3,2 milióna barelov ropy. To predstavuje tri % celosvetovej produkcie. OPEC má však určitú voľnú kapacitu, čo mu umožňuje zvýšiť ťažbu, ak by došlo k výpadkom dodávok ropy z Iránu.



Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu rast o viac než osem %. To je najprudší rast ceny ropnej zmesi od januára 2023. Cena WTI sa za týždeň zvýšila o 9,1 %, čo zasa predstavuje najprudší rast od marca 2023.



(1 EUR = 1,1029 USD)