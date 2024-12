Ceny ropy vzrástli za týždeň o viac než percento

New York 28. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa rast o viac než percento, pričom cena ropy Brent uzatvorila obchodovanie nad hranicou 74 USD za barel (159 litrov). O viac než percento vzrástli ceny ropy aj za celý týždeň. Vývoj na trhu do veľkej miery ovplyvnila správa amerického ministerstva energetiky o výraznejšom poklese zásob ropy, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla na záver piatkového (27. 12.) obchodovania o 91 centov alebo o 1,24 % a obchodovanie uzatvorila na úrovni 74,17 USD (71,08 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, sa v závere obchodovania zvýšila o 98 centov (1,41 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 70,60 USD/barel.



Za celý týždeň vzrástla cena Brentu zhruba o 1,4 %. V približne rovnakom rozsahu sa za ostatný týždeň zvýšila aj cena WTI.



Ceny ropy ku koncu tohto týždňa podporila do veľkej miery informácia amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Úrad patriaci pod ministerstvo energetiky v piatok zverejnil, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 4,2 milióna barelov. To je viac, než predpokladal Americký ropný inštitút (API), ktorý udával pokles o 3,2 milióna barelov, a výrazne viac, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom o 1,9 milióna barelov.



Okrem toho náladu na trhoch podporili aj očakávania vyššieho dopytu po rope v budúcom roku v dôsledku plánov čínskej vlády. S cieľom podporiť ekonomiku plánuje Peking v roku 2025 vydať špeciálne dlhopisy v hodnote 3 bilióny jüanov (393,86 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0435 USD, 1 EUR = 7,6169 CNY)