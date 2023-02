Ceny ropy vzrástli, za týždeň smerujú k rastu o vyše 8 %

New York 10. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok v popoludňajších hodinách o takmer 2 %, keď trhy reagovali na informácie z Ruska, že na budúci mesiac zníži produkciu ropy. Zároveň za celý týždeň smerujú k rastu o viac než 8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.22 h SEČ 86,11 USD (80,55 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,61 USD (1,91 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 79,48 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,42 USD, alebo 1,82 %.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v piatok uviedol, že Moskva na budúci mesiac plánuje zredukovať objem ťažby ropy o 500.000 barelov denne. Je to reakcia na cenové stropy na ruskú ropu, ktoré uvalili západné štáty v rámci sankcií voči Rusku za útok na Ukrajinu. Navyše, ďalší ropní producenti v rámci zoskupenia OPEC+ dali najavo, že napriek plánom Ruska nemienia svoju produkciu ropy zvýšiť a zredukovanie ťažby v Ruskej federácii tak kompenzovať.



Zvýšenie cien ropy v priebehu piatkového obchodovania zároveň znamená, že za celý týždeň smeruje cena Brentu k rastu zhruba o 8,2 %. Ešte výraznejšie by za celý týždeň mala vzrásť cena ropy WTI. Očakáva sa, že týždenný rast dosiahne 8,8 %.