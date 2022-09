Ceny ropy vzrástli, za týždeň však smerujú k poklesu

New York 16. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, keď reagovali na oslabenie kurzu americkej meny, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Vývoj počas týždňa totiž ovplyvňovali obavy z výrazného zvýšenia úrokových sadzieb v USA na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 20.11 h SELČ 91,69 USD (92,11 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 85 centov (0,94 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 85,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 36 centov alebo 0,42 %.



V obidvoch prípadoch však boli ceny ropy zhruba o 1 USD nižšie než v závere predchádzajúceho týždňa. V priebehu týždňa vývoj cien ovplyvňoval rast kurzu dolára, ako aj obavy investorov z výrazného zvýšenia hlavnej úrokovej sadzby v USA. Zasadnutie menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) sa uskutoční 20. a 21. septembra a analytici očakávajú, že Fed zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov, už tretíkrát po sebe. Zvyšovanie sadzieb s cieľom utlmiť vysokú infláciu však nepriaznivo ovplyvňuje vývoj ekonomiky, čo sa odráža na dopyte po rope.



(1 EUR = 0,9954 USD)