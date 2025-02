Ceny ropy vzrástli, za týždeň však smerujú k poklesu

Singapur 7. februára (TASR) - Po poklese v predchádzajúci deň sa ceny ropy vrátili v piatok k rastu. Tempo rastu však nebolo výrazné a za celý týždeň smerujú ceny komodity naďalej k poklesu, už tretí týždeň po sebe. Vývoj na trhu ovplyvňuje najmä americký prezident Donald Trump, ktorý uvalil dovozné clá na čínske produkty a rovnaký krok plánuje aj voči ďalším obchodným partnerom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.04 h SEČ 74,62 USD (72,03 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 33 centov (0,44 %). Za týždeň však predbežne klesla o 2,8 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 70,86 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 25 centov (0,35 %). Za celý týždeň však zaznamenala pokles o 2,3 %.



"Ceny ropy sa v piatok mierne zvýšili v reakcii na nové sankcie USA na vývoz iránskej ropy do Číny," povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. "Napriek tomu je rast cien limitovaný. Na trhu totiž naďalej pretrvávajú obavy z ďalšieho vývoja ponuky a dopytu vzhľadom na očakávania zvýšenia produkcie zo strany OPEC+ aj USA a navyše, počíta sa aj s ďalšími dovoznými clami zo strany USA," dodal analytik.



Trump vo štvrtok (6. 2.) zopakoval, že USA zvýšia ťažbu ropy. Urobil tak deň po tom, ako americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli, pričom rast bol výraznejší, než sa čakalo.



(1 EUR = 1,036 USD)