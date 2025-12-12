< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, za týždeň však smerujú k poklesu
Autor TASR
Tokio 12. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Prispel k tomu aj vývoj počas predchádzajúceho obchodného dňa, v ktorom ceny komodity výrazne klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.21 h SEČ 61,70 USD (52,67 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 42 centov (0,69 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 58,04 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 44 centov (0,76 %). Na záver štvrtkového obchodovania (11. 12.) klesla cena ropy v obidvoch prípadoch zhruba o 1,5 %.
Napätie na ropných trhoch a s ním aj ceny komodity zvýšili najnovšie kroky Spojených štátov, ktoré tento týždeň zadržali pri brehoch Venezuely ropný tanker. Podľa šiestich zdrojov oboznámených so situáciou sa Američania pripravujú na zaistenie ďalších tankerov, čo by sa mohlo odraziť na dodávkach ropy na trhy.
Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k poklesu, keďže investori stále veria, že v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou sa podarí dospieť k dohode. V takom prípade sa očakáva ukončenie sankcií uvalených na ruský ropný sektor a zvýšenie dodávok ruskej ropy.
„Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine budú kľúčovou záležitosťou budúceho aj ďalších týždňov,“ povedal Hirojuki Kikukawa z Nissan Securities Investment. V prípade dosiahnutia dohody by cena WTI mohla podľa neho otestovať hranicu 55 USD/barel.
(1 EUR = 1,1714 USD)
