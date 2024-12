Ceny ropy vzrástli zhruba o 1 %, cena sa pohybuje pod 74 USD/barel

New York 18. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli zhruba o percento a cena ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 74 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na pokles ropných zásob v USA, navyše čakajú na rozhodnutie menového výboru americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.45 h SEČ 73,94 USD (70,45 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 70,51 USD/barel, čo je o 1,3 % viac než na záver predchádzajúceho obchodovania.



Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu oznámil, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 934.000 barelov. Navyše už čoskoro by americká centrálna banka mal oznámiť svoje rozhodnutie v súvislosti s ďalším vývojom úrokových sadzieb. Trhy očakávajú, že Fed zníži sadzby o 25 bázických bodov.