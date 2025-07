Ceny ropy vzrástli zhruba o 1,5 %, cena Brentu prekročila 70,60 USD

New York 8. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok približne o 1,5 %, pričom cena Brentu prekročila 70,60 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na vývoj okolo amerických dovozných ciel. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.26 h SELČ 70,65 USD (60,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,07 USD (1,54 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,87 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 94 centov (1,38 %).



Náladu na trhoch podporili kľúčové ázijské ekonomiky Japonsko a Južná Kórea. Tie po oznámení o uvalení 25-percentných dovozných ciel zo strany USA uviedli, že sa budú snažiť o rokovania s Washingtonom s cieľom clá zmierniť. Zvýšené dovozné clá by do platnosti mali vstúpiť 1. augusta.



(1 EUR = 1,1718 USD)