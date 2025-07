Ceny ropy vzrástli zhruba o 1,5 %, cena Brentu prekročila 73,50 USD

New York 30. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli zhruba o 1,5 %, pričom cena Brentu prekročila 73,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Rusku s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.24 h SELČ 73,53 USD (63,79 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,02 USD (1,41 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v septembri, dosiahla 70,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,16 USD (1,68 %).



Trump v polovici júla varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 %. Potom sa však rozhodol túto lehotu skrátiť a v utorok (29. 7.) vyhlásil, že v prípade nedodržania podmienok začnú USA zavádzať clá a ďalšie opatrenia voči Rusku už o 10 dní.



(1 EUR = 1,1527 USD)