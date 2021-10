Ceny ropy vzrástli zhruba o 2 %

New York 5. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o približne 2 %, pričom cena Brentu zaznamenala počas dňa najvyššiu hodnotu za tri a cena WTI za takmer sedem rokov. Smerom nahor ich potlačilo rozhodnutie ropných producentov zo zoskupenia OPEC+ (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu - OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom) pokračovať vo zvyšovaní produkcie podľa pôvodne dohodnutého plánu. To znamená o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), napriek tomu, že najväčší dovozcovia ropy požadovali výraznejší rast ťažby, keďže dopyt po zotavovaní ekonomiky z pandémie nového koronavírusu výrazne rastie.



"Trhy sú si vedomé toho, že v nasledujúcich mesiacoch budú podzásobené a zdá sa, že štáty OPEC sú s touto situáciou spokojné," povedal Phil Flynn, analytik zo spoločnosti Price Futures Group v Chicagu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.11 h SELČ 82,78 USD (71,35 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,52 USD (1,87 %). V priebehu dňa vyskočila na 83,13 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota za posledné tri roky.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 79,12 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,50 USD alebo o 1,93 %. Počas obchodovania sa dostala až na 79,48 USD/barel, najvyššiu úroveň od roku 2014.



(1 EUR = 1,1602 USD)