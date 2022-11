Ceny ropy vzrástli zhruba o 2 %

New York 15. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast zhruba o 2 %, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporili najnovšie údaje z USA, ktoré signalizujú, že inflácia sa pravdepodobne začína zmierňovať. To môže zvýšiť dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.51 h SEČ 94,93 USD (91,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,79 USD (1,94 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 87,83 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,96 USD, alebo 2,28 %.



Trhy ovplyvnili najmä správy z USA, že ceny výrobcov zaznamenali v októbri miernejší rast, než sa očakávalo. To signalizuje, že inflácia sa podľa všetkého začína spomaľovať. Takýto vývoj by mohol presvedčiť americkú centrálnu banku, aby zmiernila doterajšie agresívne tempo zvyšovania úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0404 USD)