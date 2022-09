Ceny ropy vzrástli zhruba o 2 %, Brent sa priblížil k 95 USD za barel

Londýn 12. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v priebehu pondelkového obchodovania zhruba o 2 %, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Náladu investorov opäť ovplyvnili informácie o nepriaznivom vývoji rokovaní o obnovení jadrovej dohody s Iránom, ako aj blížiace sa obmedzenie dovozu ropy z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.19 h SELČ 94,78 USD (93,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcemu obchodovaniu to znamená rast o 1,94 USD (2,09 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 88,50 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to predstavuje rast o 1,71 USD alebo 1,97 USD.



Cez víkend Francúzsko, Británia a Nemecko vyjadrili "vážne pochybnosti" o úprimnosti Iránu, čo sa týka úsilia obnoviť jadrovú dohodu. To naznačuje odklad návratu iránskej ropy na trh. K tomu sa pridáva blížiace sa embargo Európskej únie na väčšinu ruskej ropy, ktoré vstúpi do platnosti 5. decembra, a dohoda ministrov financií G7 o zastropovaní cien na ropu z Ruska.



Opačne na vývoj cien pôsobia odhady, že dopyt po rope v Číne, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete, by mohol tento rok klesnúť. Ak sa odhady potvrdia, bude to znamenať prvý pokles dopytu za posledných 20 rokov.



(1 EUR = 1,0155 USD)