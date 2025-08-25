< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli zhruba o 2 %, cena Brentu sa posunula za barel
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok rast približne o 2 %, keď obchodníci stále viac predpokladajú narušenie dodávok ruskej ropy na trhy. Na jednej strane počítajú so sankciami zo strany USA, keďže mierové rokovania sa nevyvíjajú tak, ako sa čakalo, navyše, Ukrajina opäť zaútočila na ruskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa dodávkou v októbri dosiahla do 19.27 h SELČ 68,95 USD (58,95 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,22 USD (1,80 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 64,98 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,32 USD alebo 2,07 %.
„Trhy sú trochu znepokojené, že tieto mierové rokovania nikam nevedú,“ povedal komoditný stratég zo Saxo Bank Ole Hansen. „Trhy síce počítajú s tým, že na jeseň sa ponuka oproti dopytu zvýši, v najbližšom období však trh čelí hrozbe potenciálnych geopolitických otrasov,“ dodal.
Okrem opätovných hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ak nedôjde k pokroku v mierových rokovaniach do dvoch týždňov, tak zavedie voči Rusku nové sankcie, trh reagoval aj na nové útoky Ukrajiny na ruské ropné zariadenia. Ukrajinský dronový útok zasiahol v nedeľu 24. augusta ruský exportný terminál Usť-Luga. Navyše, rafinéria Novošachtinsk horela v nedeľu po dronovom útoku už štvrtý deň.
(1 EUR = 1,1697 USD)
