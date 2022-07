Ceny ropy vzrástli zhruba o 2 %, za celý týždeň však smerujú k poklesu

New York 8. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výrazných výkyvoch, pričom počas piatkového obchodovania zaznamenali rast približne o 2 % a cena ropy Brent vzrástla nad 107 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však smerujú k poklesu, keďže v minulých dňoch ich vývoj do výraznej miery ovplyvňovali obavy z globálnej recesie, ktorá by mohla prudko znížiť dopyt po komodite. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.47 h SELČ 107,08 USD (105,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,43 USD (2,32 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 104,62 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,89 USD alebo 1,84 %.



(1 EUR = 1,0163 USD)