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< sekcia Ekonomika

Ceny ropy vzrástli zhruba o 3 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ceny ropy okrem toho podporili aj údaje o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch.

Autor TASR
New York 10. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu približne o 3 % po opätovných vzájomných útokoch USA a Iránu a potom, ako americký prezident Donald Trump varoval Teherán, že USA podniknú „veľmi tvrdé“ útoky proti Iránu. Ceny ropy okrem toho podporili aj údaje o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch. Tie klesli výraznejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.50 h SELČ 93,94 USD (81,41 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,49 USD (2,72 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 90,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,76 USD (3,13 %).

Trump najskôr v stredu po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že rokovania Teheránu o mieri trvali príliš dlho a Irán „za to zaplatí“. Neskôr prišiel s ešte ostrejším prejavom a oznámil, že USA podniknú proti Iránu nové, „veľmi tvrdé“ útoky.

Navyše, americký Úrad pre energetické informácie (EIA) uviedol, že zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň výrazný pokles. Ropné zásoby klesli v týždni do 5. júna o 7,2 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich pokles približne o 4 milióny barelov.

(1 EUR = 1,1539 USD)
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