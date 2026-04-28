Ceny ropy vzrástli zhruba o 3 %, cena Brentu prekročila 111 USD/barel
Autor TASR
New York 28. apríla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok približne o 3 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 111 USD a cena WTI 100 USD za barel (159 litrov). Počas dňa bol rast ešte výraznejší, keďže konflikt medzi USA a Iránom nekončí a kľúčový Hormuzský prieliv je naďalej blokovaný, čiastočne ho však zmiernilo oznámenie Spojených arabských emirátov (SAE), že od mája vystupujú z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj OPEC+. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.30 h SELČ 111,09 USD (95,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,86 USD (2,64 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, zaznamenala 100,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,81 USD (3,95 %). Cena WTI sa tak dostala nad 100 USD prvýkrát od 13. apríla.
(1 EUR = 1,168 USD)
