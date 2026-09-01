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Ceny ropy vzrástli zhruba o 4 %, cena Brentu prekonala 94 USD za barel
V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,81 USD (4,44 %).
Autor TASR
New York 1. septembra (TASR) - Ceny ropy vyskočili v utorok približne o 4 %, pričom cena Brentu prekonala 94 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na opätovné útoky USA na Irán. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.08 h SELČ 94,09 USD (81,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,60 USD (3,98 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 89,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,81 USD (4,44 %).
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že Irán by prijal recipročné opatrenia, ak by USA začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení. Jeho cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Neskôr však americká armáda spustila novú vlnu útokov proti iránskym Islamským revolučným gardám s tým, že reaguje na pokusy Teheránu útočiť na komerčné lode a americké jednotky.
(1 EUR = 1,159 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.08 h SELČ 94,09 USD (81,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,60 USD (3,98 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 89,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,81 USD (4,44 %).
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že Irán by prijal recipročné opatrenia, ak by USA začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení. Jeho cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Neskôr však americká armáda spustila novú vlnu útokov proti iránskym Islamským revolučným gardám s tým, že reaguje na pokusy Teheránu útočiť na komerčné lode a americké jednotky.
(1 EUR = 1,159 USD)