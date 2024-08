Ceny ropy vzrástli zhruba o percento, smerujú tak aj za celý týždeň

Houston 9. augusta (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok približne o percento a k rastu smerujú aj za celý týždeň. Očakáva sa, že týždenné tempo rastu by malo prekročiť 3 %, prípadne až 4 %. Ceny komodity podporili v závere týždňa pozitívne ekonomické údaje z USA a signály, že americká centrálna banka by na najbližšom zasadnutí mohla znížiť úrokové sadzby. Navyše, trhy stále ovplyvňuje napätie na Blízkom východe, ktoré zvyšuje obavy z dodávok ropy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.05 h SELČ 79,77 USD (73,07 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 61 centov (0,77 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 76,98 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 79 centov, alebo 1,04 %.



Očakáva sa, že v prípade Brentu sa cena ropy za celý týždeň zvýši o viac než 3,5 %. Čo sa týka WTI, týždenný rast odhadujú analytici na vyše 4 %.



(1 EUR = 1,0917 USD)