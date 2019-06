Ceny ropy vzrástli

Americké akcie začali rásť po vyhlásení šéfa Fedu Jeroma Powella, že centrálna banka pozorne sleduje vývoj ekonomiky a v prípade potreby ju podporí.

New York 4. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok zmenili smer. Po rannom poklese popoludní ožili a začali rásť. Komodita tak kopíruje vývoj na akciových trhoch, pričom cena Brentu sa zotavila zo štvormesačného minima, na ktoré sa prepadla v priebehu dnešného obchodovania.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 18.48 SELČ predával po 53,58 USD (47,65 eura). To bolo o 33 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 63 centov na 61,91 USD za barel.



(1 EUR = 1,1244 USD)