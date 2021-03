Ceny ropy vzrástli

Singapur 4. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena ropy Brent sa posunula nad 64,50 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu očakávania trhov, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti udržia program obmedzovania ťažby na súčasnej úrovni, namiesto pôvodne predpokladaného zvýšenia produkcie. Okrem toho trhy reagovali aj na výrazný pokles zásob pohonných látok v USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.26 h SEČ 64,53 USD (53,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 46 centov.



Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli. Dosiahla 61,65 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená rast o 37 centov.



Zoskupenie OPEC+, ktoré zahrnuje členské štáty OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, bude vo štvrtok rokovať o budúcej produkcii. Pôvodne sa počítalo s tým, že od apríla zmierni súčasný program obmedzovania produkcie o 500.000 barelov denne, podľa posledných signálov z OPEC+ by však producenti mali ponechať ťažbu na nezmenenej úrovni. Ako uviedli zdroje z OPEC+ pre agentúru Reuters, zotavovanie dopytu po rope je totiž v dôsledku pokračujúcej koronakrízy stále veľmi krehké.



Ceny ropy čiastočne podporili aj správy z USA. Zásoby ropy síce minulý týždeň výrazne vzrástli, na druhej strane, zásoby benzínu klesli najvýraznejšie za posledných 30 rokov. Dôvodom je vlna mrazov v Texase, ktorá odstavila veľký počet tamojších rafinérií.



(1 EUR = 1,2048 USD)