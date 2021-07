Ceny ropy vzrástli po správe o poklese zásob

New York 28. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer vzrástli po správe o poklese zásob komodity, benzínu aj ropných destilátov v USA. To signalizuje zdravý dopyt počas letnej motoristickej sezóny.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 18.05 h SELČ predával po 72,17 USD (61,12 eura). To bolo o 52 centov alebo 0,73 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 24 centov alebo 0,32 % na 74,72 USD za barel.



(1 EUR = 1,1807 USD)