Ceny ropy vzrástli

New York 9. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom obchodníci čakajú na najnovšie údaje o stave jej zásob v USA a na možné kroky americkej administratívy v boji proti stúpajúcim cenám benzínu.



Len minulý týždeň sa najväčší producenti ropy z aliancie OPEC+ rozhodli, že sa budú držať dohodnutého tempa zvyšovania produkcie, ktorú prudko zredukovali po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. A to aj napriek zdražovaniu energií a výzvam, aby dodali na trhy viac ropy.



To podnietilo americkú ministerku energetiky Jennifer Granholmovú, aby povedala, že prezident Joe Biden môže už tento týždeň prijať opatrenia na riešenie vysokých cien benzínu v krajine, ktoré sú politickým horúcim zemiakom.



Americkým priemyslom financovaný ropný inštitút (American Petroleum Institute, API) zverejní neskôr v utorok svoj odhad vývoja zásob ropy a ropných produktov v USA minulý týždeň.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 18.38 h SEČ predával po 83,63 USD (72,24 eura). To bolo o 1,70 USD alebo 2,07 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 96 centov alebo 1,15 % na 84,39 USD za barel.