Ceny ropy vzrástli

New York 14. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer vzrástli. Ale komodita v priebehu dňa zmazala časť z predchádzajúcich ziskov a klesla zo sedemročných maxím, keď Ukrajina naznačila možné ústupky voči Rusku, ktoré by mohli zmierniť napätie medzi oboma štátmi a odvrátiť hrozbu vojny.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 18.05 h SEČ predával po 93,58 USD (82,70 eura). To bolo o 48 centov alebo 0,52 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



V priebehu dnešného obchodovania sa pritom cena WTI nakrátko zvýšila až na 94,94 USD, čo bolo najviac od septembra 2014.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent do 18.05 SEČ stúpla o 23 centov alebo 0,24 % na 94,67 USD za barel, pričom v priebehu dňa sa nakrátko vyšplhala až na 96,16 USD a bola tak najvyššia od októbra 2014.



Vyhlásenie Spojených štátov o bezprostrednej hrozbe útoku Ruska na Ukrajinu otriasli globálnymi finančnými trhmi.



USA v nedeľu (13. 2.) uviedli, že Rusko by mohlo kedykoľvek napadnúť Ukrajinu a pod prekvapujúcou zámienkou. Moskva popiera, že by inváziu plánovala, a obvinila Západ z hystérie.



Trhy sa neskôr ochladili, keď ukrajinský veľvyslanec Vadym Prystajko povedal, že Ukrajina je pripravená urobiť Rusku určité ústupky.



"Vývoj vo východnej Európe bude pre globálny trh kľúčový, keďže Rusko je jedným z najväčších producentov ropy s kapacitou približne 11,2 milióna barelov denne," upozornili analytici spoločnosti Rystad Energy.



"Akékoľvek prerušenie tokov ropy z regiónu by vystrelilo ceny Brentu a WTI vysoko nad 100 USD za barel, na trhu, ktorý sa snaží uspokojiť zvýšený dopyt po rope, keďže sa ekonomiky zotavujú z pandémie," dodali.



Zásobovanie trhu komplikuje aj fakt, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, skupina známa ako aliancia OPEC+, majú problémy s plnením mesačných záväzkov na celkové zvýšenie produkcie o 400.000 barelov denne.



Investori pozorne sledujú aj rozhovory medzi USA a Iránom o prípadnom obnovení jadrovej dohody, ktorá by viedla k zrušeniu sankcií na vývoz ropy z Iránu.