Ceny ropy vzrástli

New York 22. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli. Prispelo k tomu zvýšenie geopolitického rizika aj vracajúci sa dopyt v Číne, aj keď niekoľko centrálnych bánk sprísnilo menovú politiku, čo by mohlo utlmiť globálny dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 18.40 h SELČ predával po 83,59 USD (84,57 eura). To bolo o 65 centov alebo 0,78 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 62 centov alebo 0,69 % na 90,45 USD za barel.



(1 EUR = 0,9884 USD)