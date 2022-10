Ceny ropy vzrástli

New York 13. októbra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok zvýšili po troch dňoch strát pre obavy z oslabenia globálneho dopytu. Tempo ich rastu však zostáva limitované po tom, čo Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) uviedla, že plán aliancie OPEC+ na zníženie produkcie o 2 milióny barelov by mohol dostať globálnu ekonomiku do recesie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 19.02 h SELČ predával po 89,20 USD (91,59 eura). To bolo o 1,93 USD alebo 2,21 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 2,06 USD alebo 2,23 % na 94,51 USD za barel.



(1 EUR = 0,9739 USD)