Ceny ropy vzrástli

New York 23. februára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok zvýšili po šiestich po sebe nasledujúcich dňoch strát. Slabší dolár ponúkol určitú podporu rope po tom, ako zápisnica zo zasadnutia Federálneho rezervného systému ukázala široký konsenzus medzi predstaviteľmi centrálnej banky, pokiaľ ide o ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, aby inflácia klesla k jej cieľovej hranici 2 %.



Podľa Fedu sa už objavujú náznaky, že inflácia klesá, ale nie dostatočne na to, aby nebolo potrebné ďalšie zvyšovanie sadzieb, ukázala zápisnica.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa vo štvrtok o 19.31 h SEČ predával po 75,35 USD (70,98 eura). To bolo o 1,40 USD alebo 1,89 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,44 USD alebo 1,79 % na 82,04 USD za barel.



(1 EUR = 1,0616 USD)