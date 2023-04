Ceny ropy vzrástli

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok večer vzrástli. Podporila ich správa o väčšom ako očakávanom poklese zásob komodity v USA minulý týždeň. To pomohlo zmierniť obavy zo spomaľovania americkej ekonomiky, ktorá je najväčším spotrebiteľom ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili o 5,1 milióna barelov, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú o 1,5 milióna barelov (po poklese o 4,6 milióna barelov v predchádzajúcom týždni).



K pozitívnym správam sa vo štvrtok pridalo aj vyjadrenie ruského vicepremiéra Alexandra Novaka, ktorý označil trhy s ropou za vyvážené. A dodal, že nie je potrebné, aby aliancia popredných producentov ropy OPEC+ opäť znížila ťažbu. Pripomenul však, že ropný kartel je vždy pripravený prispôsobiť svoju ťažobnú politiku situácii na trhu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa vo štvrtok tesne po 19.00 h SELČ predával po 74,90 USD (67,83 eura). To bolo o 60 centov alebo 0,81 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 69 centov alebo 0,89 % na 78,38 USD za barel.



(1 EUR = 1,1042 USD)