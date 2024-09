New York 16. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než percento, pričom cena Brentu prekročila 72,60 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity výrazne ovplyvnil hurikán Francine, ktorý zasiahol do produkcie ropy a plynu v Mexickom zálive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.17 h SELČ 72,68 USD (65,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,07 USD (1,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 70,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,36 USD, alebo 1,98 %.



Hurikán Francine odstavil časť produkcie ropy a plynu v Mexickom zálive. Aj keď sa ťažba začala obnovovať, podľa analytikov z ropného trhu je produkcia ropy stále o takmer pätinu nižšia než zvyčajne a v prípade plynu pokles predstavuje 28 %. Ako povedal analytik zo spoločnosti Kpler Matt Smith, "Dôsledky búrky sú stále citeľné, pričom viac sa odrážajú na ťažbe, než na aktivite rafinérií".



(1 EUR = 1,1126 USD)