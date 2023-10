Ceny ropy WTI klesla pod 81,20 USD za barel

New York 31. októbra (TASR) - Americká ropa WTI v utorok okresala skoršie zisky a jej cena klesla pod hranicu 81,20 dolára (76,57 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), čím sa priblížila k najnižšej hodnote od konca augusta. To naznačuje, že naďalej ustupujú obavy z obmedzenia dodávok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, pričom ceny tlačili nadol aj obavy z klesajúceho dopytu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla do 19.08 h SEČ 81,27 USD za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 1,04 USD (1,26 %).



Aktivita vo výrobnom odvetví Číny sa v októbri nečakane znížila, čo zmrazilo optimizmus vyvolaný vládnymi ekonomickými stimulmi v krajine, ktorá je druhým najväčším svetovým spotrebiteľom ropy na svete. Údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) zase ukázali, že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 20. októbra vzrástli o 1,4 milióna barelov, zatiaľ čo dopyt po benzíne klesol o 80.000 barelov.



Svetová banka (SB) zároveň uviedla, že spomaľujúci sa globálny rast by mohol v roku 2024 znížiť svetové ceny ropy v priemere na 81 USD za barel, pokiaľ nenastane ďalšia eskalácia konfliktu na Blízkom východe.



(1 EUR = 1,0605 USD)