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Ceny ropy za celý týždeň prudko klesli
Ceny ropy zamierili v piatok nahor potom, ako švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že plánovaná schôdzka medzi vyjednávačmi Spojených štátov a Iránu sa neuskutoční.
Autor TASR
New York 21. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (19. 6.) mierne vzrástli, za celý týždeň však zaznamenali hlboké straty. Vývoj na trhu ovplyvnilo podpísanie memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré pozastavuje vojnu na 60 dní a obnovuje plavbu ropných tankerov cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.
Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 72 centov alebo 0,90 % a uzavrel na úrovni 80,57 USD (70,26 eura) za barel (159 litrov). Augustový kontrakt na americkú ropu WTI zdražel o 69 centov alebo 0,91 % na 76,54 USD za barel.
Za celý týždeň si oba referenčné kontrakty odpísali približne 8,5 %.
Ceny ropy zamierili v piatok nahor potom, ako švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že plánovaná schôdzka medzi vyjednávačmi Spojených štátov a Iránu sa neuskutoční. Irán odložil začiatok rokovaní s USA o svojom jadrovom programe a vojne, čo odôvodnil tým, že Izrael pokračuje v útokoch na pozície hnutia Hizballáh v Libanone. Teherán tieto útoky označil za porušenie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom.
Velenie iránskych ozbrojených síl zároveň oznámilo, že v reakcii na kroky Izraela opätovne uzatvorí Hormuzský prieliv. Podľa americkej armády však táto kľúčová námorná cesta zostáva otvorená a ozbrojené sily USA situáciu monitorujú.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 72 centov alebo 0,90 % a uzavrel na úrovni 80,57 USD (70,26 eura) za barel (159 litrov). Augustový kontrakt na americkú ropu WTI zdražel o 69 centov alebo 0,91 % na 76,54 USD za barel.
Za celý týždeň si oba referenčné kontrakty odpísali približne 8,5 %.
Ceny ropy zamierili v piatok nahor potom, ako švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že plánovaná schôdzka medzi vyjednávačmi Spojených štátov a Iránu sa neuskutoční. Irán odložil začiatok rokovaní s USA o svojom jadrovom programe a vojne, čo odôvodnil tým, že Izrael pokračuje v útokoch na pozície hnutia Hizballáh v Libanone. Teherán tieto útoky označil za porušenie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom.
Velenie iránskych ozbrojených síl zároveň oznámilo, že v reakcii na kroky Izraela opätovne uzatvorí Hormuzský prieliv. Podľa americkej armády však táto kľúčová námorná cesta zostáva otvorená a ozbrojené sily USA situáciu monitorujú.
(1 EUR = 1,1467 USD)