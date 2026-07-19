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Ceny ropy za celý týždeň vzrástli o 16 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou na koniec piatkového obchodovania dosiahla 88,10 USD (77,04 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 7.) vzrástli o viac ako 4 % po tom, ako USA a Irán zintenzívnili útoky v oblasti Perzského zálivu. Faktický koniec prímeria viedol k prudkému poklesu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, cez ktorý v bežných podmienkach prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou na koniec piatkového obchodovania dosiahla 88,10 USD (77,04 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 3,87 USD (4,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 3,54 USD (4,48 %). Ceny oboch referenčných kontraktov za celý týždeň vzrástli o približne 16 %.
Spojené štáty a Irán v piatok zintenzívnili vzájomné útoky. USA sa zamerali na mosty a letisko v Iráne, zatiaľ čo Teherán pokračoval v útokoch na americké vojenské základne v susedných arabských krajinách. Podľa zdrojov agentúry Reuters zároveň Teherán vyzval jemenských húsíov, aby v prípade útoku americkej armády na iránsku energetickú infraštruktúru boli pripravení uzavrieť strategický prieliv Báb al-Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. V najužšom mieste meria prieliv približne 26 až 30 kilometrov a je vstupnou bránou pre lodnú dopravu smerujúcu cez Červené more do Suezského prieplavu a následne do Stredozemného mora a Európy.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou na koniec piatkového obchodovania dosiahla 88,10 USD (77,04 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol nárast o 3,87 USD (4,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zvýšenie o 3,54 USD (4,48 %). Ceny oboch referenčných kontraktov za celý týždeň vzrástli o približne 16 %.
Spojené štáty a Irán v piatok zintenzívnili vzájomné útoky. USA sa zamerali na mosty a letisko v Iráne, zatiaľ čo Teherán pokračoval v útokoch na americké vojenské základne v susedných arabských krajinách. Podľa zdrojov agentúry Reuters zároveň Teherán vyzval jemenských húsíov, aby v prípade útoku americkej armády na iránsku energetickú infraštruktúru boli pripravení uzavrieť strategický prieliv Báb al-Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. V najužšom mieste meria prieliv približne 26 až 30 kilometrov a je vstupnou bránou pre lodnú dopravu smerujúcu cez Červené more do Suezského prieplavu a následne do Stredozemného mora a Európy.
(1 EUR = 1,1435 USD)