Ceny ropy za celý týždeň vzrástli približne o 9 %, klesli až v závere

New York 11. októbra (TASR) - Ceny ropy v závere piatkového obchodovania (9. 10.) klesli o viac než 1 %, pod čo sa najväčšou mierou podpísalo ukončenie štrajku zamestnancov nórskeho ropného sektora. To bude znamenať opätovné zvýšenie produkcie, čo malo na trhy nepriaznivý vplyv, napriek tomu, že ropné firmy v Mexickom zálive museli pre hurikán Delta odstaviť väčšinu ťažobných zariadení. Za celý týždeň sa však ceny ropy zvýšili o takmer desatinu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla na záver piatkového obchodovania 42,85 USD (36,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 49 centov (1,13 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom ukončila piatkové obchodovanie na úrovni 40,60 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 59 centov alebo 1,43 %.



Aj napriek poklesu v závere týždňa zaznamenali ceny ropy za celý týždeň rast. V obidvoch prípadoch predstavoval približne 9 %. Bol to prvý týždenný rast za tri týždne a v prípade ropy Brent najvýraznejší od júna.



Týždenný vývoj cien ropy najviac ovplyvnil začiatok týždňa, keď trhy reagovali na hurikán Delta blížiaci sa k americkému pobrežiu, ako aj štrajk v nórskom ropnom sektore. Ten sa skončil v piatok po 10 dňoch vyjednávania o nových platových podmienkach. Ak by k tomu nedošlo, od budúceho týždňa by štrajk odstavil približne 25 % nórskej produkcie ropy a plynu.



(1 EUR = 1,1795 USD)