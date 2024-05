Ceny ropy za celý týždeň vzrástli

New York 19. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok posilnili približne o 1 % a cena ropy Brent zaznamenala prvý týždenný nárast za posledné tri týždne. Na vývoj výrazne vplývali priaznivé hospodárske ukazovatele z USA a Číny, ktoré posilnili vyhliadky na rast dopytu v dvoch najväčších svetových ekonomikách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli sa zvýšila o 71 centov (0,9 %) na 83,98 USD (77,44 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla o 83 centov (1,1 %) na 80,06 USD za barel.



Za celý týždeň vzrástla cena ropy Brent o približne 1 % a cena WTI o 2 %.



Priemyselná produkcia Číny v apríli medziročne vzrástla o 6,7 %, keďže oživenie v jej výrobnom sektore nabralo na obrátkach, čo naznačuje možný silnejší dopyt po rope v budúcnosti. Vláda v Pekingu tiež oznámila rozsiahly program na stabilizáciu sektora nehnuteľností, ktorý čelí vážnej kríze.



Spotrebiteľské ceny v USA v apríli vzrástli menej, ako sa predpokladalo, čo podporilo očakávania, že Federálny rezervný systém v USA zníži úrokové sadzby. Nižšie sadzby v USA by mohli tlačiť nadol kurz dolára, čo by zlacnilo ropu pre kupujúcich v iných menách.



(1 EUR = 1,0844 USD)