Ceny ropy za týždeň smerujú k najvyššiemu rastu za 2 mesiace

Singapur 22. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, tempo rastu však bolo mierne, pričom cena Brentu sa pohybuje tesne nad 74,30 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však smeruje k najvýraznejšiemu rastu za ostatné dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.16 h SEČ 74,32 USD (70,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o deväť centov (0,12 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 70,20 USD/barel. To predstavuje zvýšenie o 10 centov a 0,14 %.



Vo štvrtok (21. 11.) sa ceny ropy zvýšili približne o 2 % a za celý týždeň tak predbežne smerujú k rastu o približne 4 %. Ak by sa tempo týždenného rastu potvrdilo, bude to najvýraznejší rast cien ropy za posledný týždeň od konca septembra.



Dôvodom je eskalácia konfliktu na Ukrajine po tom, ako USA a Británia umožnili Ukrajine použiť v Rusku ich rakety dlhého doletu a Rusko odpovedalo prvým nasadením novej rakety stredného doletu. Ruský prezident Vladimir Putin neskôr uviedol, že použitie amerických a britských zbraní Ukrajinou znamená, že regionálny konflikt nadobudol prvky globálneho konfliktu. To sa odrazilo na vývoji cien ropy, keďže Rusko je jedným z kľúčových producentov.



Opačne na ceny komodity však pôsobia správy o raste zásob ropy a benzínu v USA za minulý týždeň. Niektorí analytici očakávajú, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrastú aj za tento týždeň, o čom údaje zverejní ministerstvo energetiky na budúci týždeň.



(1 EUR = 1,0526 USD)