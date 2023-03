Ceny ropy za týždeň výrazne klesli,WTI je na 15-mesačnom minime

New York 19. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 3.) klesli o viac než 1 USD. Z dôvodu pokračujúcich turbulencií v bankovom sektore vymazali počiatočné zisky a za celý týždeň zaznamenali najvýraznejšie straty za niekoľko mesiacov.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1,61 USD alebo 2,36 % a uzavrel na 66,74 USD (62,83 eura) za barel (159 litrov). Počas piatkového obchodovania cena WTI klesla až na 15-mesačné minimum 65,17 USD za barel. Za celý týždeň sa WTI oslabila približne o 13 % a zaznamenala najprudší pád od apríla 2022.



Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zlacnel o 1,73 USD alebo o 2,32 % a uzavrel na 72,97 USD za barel. Brent sa za celý týždeň oslabila takmer o 12 %, čo bol jej najvýraznejší pokles od decembra.



Cena WTI tento týždeň prvýkrát od decembra 2021 klesla pod 70 USD za barel. To by mohlo spôsobiť, že americká vláda začne dopĺňať strategické rezervy, čo by podporilo dopyt.



Analytici počítajú s tým, že pozitívny vplyv na ceny by tiež mohlo mať oživenie dopytu v Číne. Export ropy z USA do Číny by mohol v marci stúpnuť na 2,5-ročné maximum.



(1 EUR = 1,0623 USD)