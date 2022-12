Ceny ropy za týždeň zaznamenali najprudší pokles za posledné mesiace

New York 11. decembra (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli, pričom cena Brentu uzatvorila v blízkosti 76 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI tesne nad 71 USD/barel, čo predstavuje tohtoročné minimum. Za celý týždeň zaznamenali ceny komodity v obidvoch prípadoch prudký pokles, najvýraznejší za posledné mesiace. Vývoj na trhoch do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé ekonomické údaje z viacerých ekonomík, najmä však USA, ktoré zvýšili obavy z recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári klesla v závere piatkového obchodovania (9. 12.) o 5 centov (0,07 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 76,10 USD (72,07 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s januárovým kontraktom klesla na záver obchodovania o 44 centov (0,62 %) a piatkové obchodovanie uzatvorila na úrovni 71,02 USD/barel. To je najnižšia hodnota v tomto roku.



Za celý týždeň klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch približne o 10 %. V prípade ceny Brentu to znamená najprudší pokles od augusta a v prípade WTI od apríla.



"Akékoľvek obavy z obmedzenia dodávok ropy sú v súčasnosti druhoradé v porovnaní s obavami z vývoja ekonomiky," povedal na margo vývoja cien ropy analytik zo spoločnosti Mizuho Robert Yawger.



Ceny ropy v závere piatkového obchodovania čiastočne podporili vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko, druhý najväčší vývozca ropy na svete, by mohlo znížiť produkciu v reakcii na cenový strop. Avšak správy z USA o výraznejšom než očakávanom raste cien výrobcov za mesiac november a informácie o čiastočnom obnovení prevádzky kľúčového americko-kanadského ropovodu Keystone tieto zisky vymazali. Keystone bol pôvodne odstavený po úniku ropy v Kansase.



Ceny výrobcov v USA vzrástli v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,3 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom iba o 0,1 %. Za výraznejším rastom bol prudší rast cien služieb. Takýto vývoj cien producentov povedie pravdepodobne k tomu, že americká centrálna banka "pridá plyn", povedal Yawger, poukazujúc na zvyšovanie úrokových sadzieb. To by znamenalo ďalšie zvýšenie rizika recesie.



(1 EUR = 1,0559 USD)