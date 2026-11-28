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Ceny ropy zakončili týždeň poklesom
Počas piatkového obchodovania nakrátko vyskočila na najvyššiu úroveň od 9. novembra, hranicu 100 USD/barel však nedosiahla.
Autor TASR
Houston 28. novembra (TASR) - Ceny ropy zakončili tento týždeň poklesom, za týždeň však v prípade Brentu došlo k zotaveniu, prvému za štyri týždne. Dôvodom sú nové útoky na tankery v Hormuzskom prielive a na energetickú infraštruktúru v Saudskej Arábii počas týždňa, ktoré zvýšili obavy o dodávky ropy z regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla na záver piatkového obchodovania (27. 11.) oproti predchádzajúcej uzávierke o 1,13 USD (1,17 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 95,44 USD (87,10 eura) za barel (159 litrov). Počas piatkového obchodovania nakrátko vyskočila na najvyššiu úroveň od 9. novembra, hranicu 100 USD/barel však nedosiahla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, klesla ku koncu obchodovania v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou o 60 centov (0,72 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 83,08 USD/barel. V prípade WTI bola predchádzajúcou uzávierkou streda (25. 11.), keďže vo štvrtok sa v USA pre sviatok Dňa vďakyvzdania neobchodovalo.
Za celý týždeň sa však situácia v prípade Brentu a WTI vyvíjala odlišne. Cena WTI pokračovala v poklese, aj keď jeho tempo sa oproti poklesu za predchádzajúci týždeň zmiernilo. Za týždeň končiaci sa piatkom 20. novembra klesla cena WTI o vyše 5 %, za tento týždeň dosiahol týždenný pokles 0,9 %.
Cena Brentu sa však po troch týždňoch poklesu v rade vrátila k rastu. Za týždeň končiaci sa 20. novembrom klesla zhruba o 3,5 %, za tento týždeň sa zvýšila približne o 3 %.
„Útoky na tankery a energetické zariadenia v krajinách Blízkeho východu opätovne presunuli pozornosť trhov na riziko narušenia dodávok,“ povedal Mark Schäfer, riaditeľ maklérskej firmy Liquidity Energy.
V predchádzajúcich týždňoch ceny ropy klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump po doplňujúcich voľbách do Kongresu na začiatku novembra nepristúpil k zintenzívneniu útokov na Irán. Nadol ich tlačili aj informácie o zvýšení produkcie v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj informácie o vyšších zásobách ropy v USA.
Tento týždeň však na ceny ropy opačným smerom zapôsobili útoky jemenských povstalcov na finančnú štvrť v Rijáde a najmä saudskoarabskú ropnú rafinériu Ras Tanura. Rafinéria, ktorá je najväčšou v Saudskej Arábii, je zároveň súčasťou komplexu, ktorý slúži aj ako kľúčový terminál na vývoz saudskoarabskej ropy. Navyše, pokračujú útoky Iránu na lode v Hormuzskom prielive.
(1 EUR = 1,0957 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla na záver piatkového obchodovania (27. 11.) oproti predchádzajúcej uzávierke o 1,13 USD (1,17 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 95,44 USD (87,10 eura) za barel (159 litrov). Počas piatkového obchodovania nakrátko vyskočila na najvyššiu úroveň od 9. novembra, hranicu 100 USD/barel však nedosiahla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, klesla ku koncu obchodovania v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou o 60 centov (0,72 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 83,08 USD/barel. V prípade WTI bola predchádzajúcou uzávierkou streda (25. 11.), keďže vo štvrtok sa v USA pre sviatok Dňa vďakyvzdania neobchodovalo.
Za celý týždeň sa však situácia v prípade Brentu a WTI vyvíjala odlišne. Cena WTI pokračovala v poklese, aj keď jeho tempo sa oproti poklesu za predchádzajúci týždeň zmiernilo. Za týždeň končiaci sa piatkom 20. novembra klesla cena WTI o vyše 5 %, za tento týždeň dosiahol týždenný pokles 0,9 %.
Cena Brentu sa však po troch týždňoch poklesu v rade vrátila k rastu. Za týždeň končiaci sa 20. novembrom klesla zhruba o 3,5 %, za tento týždeň sa zvýšila približne o 3 %.
„Útoky na tankery a energetické zariadenia v krajinách Blízkeho východu opätovne presunuli pozornosť trhov na riziko narušenia dodávok,“ povedal Mark Schäfer, riaditeľ maklérskej firmy Liquidity Energy.
V predchádzajúcich týždňoch ceny ropy klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump po doplňujúcich voľbách do Kongresu na začiatku novembra nepristúpil k zintenzívneniu útokov na Irán. Nadol ich tlačili aj informácie o zvýšení produkcie v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj informácie o vyšších zásobách ropy v USA.
Tento týždeň však na ceny ropy opačným smerom zapôsobili útoky jemenských povstalcov na finančnú štvrť v Rijáde a najmä saudskoarabskú ropnú rafinériu Ras Tanura. Rafinéria, ktorá je najväčšou v Saudskej Arábii, je zároveň súčasťou komplexu, ktorý slúži aj ako kľúčový terminál na vývoz saudskoarabskej ropy. Navyše, pokračujú útoky Iránu na lode v Hormuzskom prielive.
(1 EUR = 1,0957 USD)