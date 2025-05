Ceny ropy zamierili nadol

New York 21. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu popoludní zamierili nadol po zverejnení správy amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorá ukázala, že zásoby komodity v USA minulý týždeň nečakane vzrástli. Ropa tak zmazala zisky z dnešného rána, keď ju podporili obavy z možného prerušenia dodávok na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa najnovších údajov EIA sa zásoby ropy v USA za týždeň do 16. mája zvýšili o 1,3 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali, že klesnú o 1,9 milióna barelov po náraste o 3,5 milióna barelov v predchádzajúcom týždni do 9. mája.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v stredu o 17.51 h SELČ predával po 61,88 USD (54,66 eura). To bolo o 15 centov alebo 0,24 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 20 centov alebo 0,31 % na 65,18 USD za barel.



(1 EUR = 1,1321 USD)