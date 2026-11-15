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Ceny ropy zaznamenali druhý týždňový pokles po sebe
Januárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok zdražel o 0,2 % na 95,84 USD (86,72 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Ceny ropy uzatvorili piatkové (13. 11.) obchodovanie bez výraznejších zmien, pričom za celý týždeň zaznamenali pokles druhýkrát po sebe. Trh reagoval na znížené riziko ďalšej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že na ukončenie vojny nie je potrebná nová dohoda s Teheránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Januárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok zdražel o 0,2 % na 95,84 USD (86,72 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s decembrovým kontraktom zlacnela o 0,2 % na 88,56 USD za barel. Za celý týždeň si oba referenčné kontrakty odpísali približne 2,5 %.
Trump na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú na ukončenie vojny uzavrieť dohodu s Iránom. Pod pokles cien ropy sa okrem toho podpísali informácie z USA, že zásoby komodity minulý týždeň vzrástli, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokračovanie poklesu. Podľa údajov amerického ministerstva energetiky zaznamenali ropné zásoby v USA v minulom týždni rast o 4,7 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni o 900.000 barelov klesli. Ekonómovia počítali s ďalším poklesom, a to približne o 1,1 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1052 USD)
Januárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok zdražel o 0,2 % na 95,84 USD (86,72 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s decembrovým kontraktom zlacnela o 0,2 % na 88,56 USD za barel. Za celý týždeň si oba referenčné kontrakty odpísali približne 2,5 %.
Trump na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú na ukončenie vojny uzavrieť dohodu s Iránom. Pod pokles cien ropy sa okrem toho podpísali informácie z USA, že zásoby komodity minulý týždeň vzrástli, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokračovanie poklesu. Podľa údajov amerického ministerstva energetiky zaznamenali ropné zásoby v USA v minulom týždni rast o 4,7 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni o 900.000 barelov klesli. Ekonómovia počítali s ďalším poklesom, a to približne o 1,1 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1052 USD)