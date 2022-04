Ceny ropy zaznamenali prvý týždňový nárast v apríli

New York 17. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok zmazali počiatočné straty a uzavreli vyššie. Hlavným dôvodom boli správy, že Európska únia (EÚ) chce postupne zastaviť dovoz ruskej ropy. K rastu cien prispeli aj správy, že čínske rafinérie tento mesiac znížia produkciu približne o 6 %.



Májový kontrakt na americkú ropu WTI si vo štvrtok (14. 4.) pripísal 2,70 USD alebo okolo 2,6 % a uzavrel na 106,95 USD (98,32 eura) za barel (159 litrov). Za celý uplynulý týždeň sa WTI posilnila takmer o 9 %.



Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vo štvrtok vzrástol o 2,92 USD alebo 2,68 % na 111,70 USD za barel.



Oba referenčné kontrakty zaznamenali prvé týždňové zvýšenie v apríli.



Denník The New York Times priniesol správu, že EÚ sa pripravuje na prijatie postupného zákazu dovozu ruskej ropy, aby dala čas Nemecku a ďalším krajinám zabezpečiť si alternatívnych dodávateľov. Postupný zákaz by nútil európskych odberateľov, aby "hľadali alternatívne zdroje, pričom v krátkodobom horizonte by to pokryla ropa zo strategických rezerv", uviedol Andrew Lipow z firmy Lipow Oil Associates.



Medzinárodná agentúra pre energetiku v stredu (13. 4.) varovala, že od mája môžu na trhu chýbať dodávky ruskej ropy v objeme takmer 3 milióny barelov denne. Dôvodom sú sankcie a neochota odberateľov nakupovať ruskú ropu.



Európski predstavitelia už údajne pracujú na návrhu plánu embarga na ruské ropné produkty. Rokovať o návrhu sa začne najskôr po druhom kole francúzskych prezidentských volieb.