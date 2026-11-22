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Ceny ropy zaznamenali tretí týždenný pokles po sebe
Brent za celý týždeň stratila okolo 3,5 % a WTI vyše 5 %. Ceny oboch referenčných druhov ropy tak zaznamenali tretí týždenný pokles po sebe.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (20. 11.) vzrástli, za celý týždeň však zaznamenali výrazné straty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stúpol o 59 centov alebo 0,64 % na 92,57 USD (84,23 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s decembrovým kontraktom sa zvýšila o 77 centov alebo 0,93 % na 83,98 USD za barel.
Brent za celý týždeň stratila okolo 3,5 % a WTI vyše 5 %. Ceny oboch referenčných druhov ropy tak zaznamenali tretí týždenný pokles po sebe.
Dôvodom zlacňovania ropy je nárast očakávaní, že na globálnom trhu hrozí prebytok ponuky. Dodávky cez Hormuzský prieliv sa totiž obnovili približne na úroveň spred vypuknutia vojny s Iránom, čo zmiernilo obavy z nedostatku suroviny. V piatok ceny podporili útoky jemenských povstalcov húsíov na hlavné mesto Saudskej Arábie, čo spôsobilo zvýšenie obáv z narušenia dodávok.
„Aj tento týždeň bol export ropy z Blízkeho východu pomerne vysoký. Zároveň na trhu pretrváva presvedčenie, že pokiaľ pokračujú rokovania, existuje možnosť dosiahnutia dohody,“ uviedol komoditný stratég banky BNP Paribas Aldo Spanjer.
Podľa Spanjera však geopolitické riziká môžu ceny ropy opäť výraznejšie zvýšiť. „Súčasné ceny sú opodstatnené, ak predpokladáte, že geopolitické riziko sa už nevráti. Ja však nepatrím k tým, ktorí si myslia, že je všetko za nami. Skôr očakávam opätovný rast cien,“ dodal.
(1 EUR = 1,099 USD)
Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stúpol o 59 centov alebo 0,64 % na 92,57 USD (84,23 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s decembrovým kontraktom sa zvýšila o 77 centov alebo 0,93 % na 83,98 USD za barel.
Brent za celý týždeň stratila okolo 3,5 % a WTI vyše 5 %. Ceny oboch referenčných druhov ropy tak zaznamenali tretí týždenný pokles po sebe.
Dôvodom zlacňovania ropy je nárast očakávaní, že na globálnom trhu hrozí prebytok ponuky. Dodávky cez Hormuzský prieliv sa totiž obnovili približne na úroveň spred vypuknutia vojny s Iránom, čo zmiernilo obavy z nedostatku suroviny. V piatok ceny podporili útoky jemenských povstalcov húsíov na hlavné mesto Saudskej Arábie, čo spôsobilo zvýšenie obáv z narušenia dodávok.
„Aj tento týždeň bol export ropy z Blízkeho východu pomerne vysoký. Zároveň na trhu pretrváva presvedčenie, že pokiaľ pokračujú rokovania, existuje možnosť dosiahnutia dohody,“ uviedol komoditný stratég banky BNP Paribas Aldo Spanjer.
Podľa Spanjera však geopolitické riziká môžu ceny ropy opäť výraznejšie zvýšiť. „Súčasné ceny sú opodstatnené, ak predpokladáte, že geopolitické riziko sa už nevráti. Ja však nepatrím k tým, ktorí si myslia, že je všetko za nami. Skôr očakávam opätovný rast cien,“ dodal.
(1 EUR = 1,099 USD)