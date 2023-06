Singapur 30. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom cena Brentu smeruje k prvému celomesačnému rastu od začiatku roka. Náladu na trhu do veľkej miery ovplyvnil tento týždeň prudký pokles ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste (kontrakt exspiruje v piatok) dosiahla do 6.44 h SELČ 74,56 USD (68,17 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 22 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,91 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 5 centov.



Vo štvrtok (29. 6.) ukončili ceny ropy v obidvoch prípadoch obchodovanie rastom a v obidvoch prípadoch teraz smerujú k rastu aj za celý mesiac. Rast sa očakáva vyše 2,5 %. V prípade Brentu to bude prvý celomesačný rast cien v tomto roku, v prípade ropy WTI druhý, keď prvý zaznamenala v apríli.



Na druhej strane, aj keď sa za mesiac jún predpokladá rast cien Brentu aj WTI, za 2. kvartál smeruje cena Brentu k poklesu o 6 %. Ešte výraznejší kvartálny pokles ceny sa odhaduje pri WTI, a to o 7 %.



V minulých dňoch náladu na trhoch v nemalej miere ovplyvnil prudký pokles ropných zásob v USA. Zásoby klesli v týždni do 23. júna o 9,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom o 1,8 milióna barelov. Navyše, trhy podporili aj informácie zo štvrtka, že americká ekonomika vzrástla v 1. kvartáli výraznejšie, než sa pôvodne uvádzalo. Na rozdiel od druhého odhadu z mája, ktorý poukazoval na rast na úrovni 1,3 %, vzrástla ekonomika USA v 1. štvrťroku o 2 %.



(1 EUR = 1,0938 USD)