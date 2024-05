Ceny ropy zaznamenali za týždeň najprudší pokles za tri mesiace

New York 5. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa pokles a za celý týždeň klesli najvýraznejším tempom za tri mesiace, pričom cena ropy Brent ukončila týždeň pod hranicou 83 USD za barel (159 litrov). Vývoj výrazne ovplyvnil nečakane prudký rast ropných zásob v USA a ku koncu týždňa nepriaznivé údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla na záver piatkového (3. 5.) obchodovania o 71 centov (0,85 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 82,96 USD (77,22 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom klesla ku koncu obchodovania o 84 centov (1,06 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 78,11 USD/barel.



Za celý týždeň klesla cena ropy Brent o vyše 7 % a cena WTI o 6,8 %. V obidvoch prípadoch to predstavuje najvýraznejší pokles za posledné tri mesiace.



Vývoj cien počas týždňa do veľkej miery ovplyvnili správy z USA o stave ropných zásob. Tie sa podľa údajov Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, zvýšili za týždeň do 26. apríla až o 7,3 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles, konkrétne o 1,1 milióna barelov.



Údaje EIA sú výrazne odlišné aj oproti odhadom Amerického ropného inštitútu API. Ten začiatkom týždňa oznámil, že zásoby ropy v USA sa v minulom týždni zvýšili o 4,9 milióna barelov.



Ku koncu týždňa potom ceny ropy ovplyvnili informácie o vývoji na americkom pracovnom trhu za apríl. Ministerstvo práce zverejnilo, že počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora vzrástol iba o 175.000 po raste o 315.000 v marci. Analytici počítali so zvýšením počtu nových pozícií až o 240.000.



Okrem toho vzrástla nezamestnanosť. Dosiahla 3,9 %, pričom ekonómovia odhadovali, že zostane na predchádzajúcej úrovni 3,8 %. Takýto vývoj tak môže oslabiť dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0744 USD)