< sekcia Ekonomika
Ceny ropy zmazali časť ziskov a klesli pod 100 USD za barel
Ceny ropy v pondelok prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vzrástli nad 100 USD za barel.
Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok podvečer zmazali časť výrazných ziskov a opäť klesli pod 100 USD (86,54 eura) za barel (159 litrov). Ministri energetiky skupiny G7 budú v utorok (10. 3.) rokovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových zásob, aby vykompenzovali masívny výpadok dodávok spôsobený vojnou v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Aprílový kontrakt na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) sa o 18.22 h SEČ predával s plusom 4,68 USD alebo 5,15 % po 95,58 USD za barel. Jeho cena sa v noci na pondelok dostala až na 119 USD za barel. Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa obchodoval so ziskom 6,83 USD alebo 7,37 % po 99,52 USD za barel. V priebehu dňa sa jeho cena dostala až na 119,50 USD za barel.
Ceny ropy v pondelok prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vzrástli nad 100 USD za barel. Krajiny v Perzskom zálive totiž obmedzili produkciu pre pretrvávajúce uzavretie Hormuzského prielivu v dôsledku iránskych hrozieb.
Ministri energetiky krajín skupiny G7 budú v utorok diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou pre CNBC.
USA sa podľa jedného zdroja domnievajú, že v tejto situácii by bolo primerané spoločné uvoľnenie 300 až 400 miliónov barelov. To predstavuje 25 až 30 % z núdzových zásob vo výške 1,2 miliardy barelov.
Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Rapidan spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu najväčší výpadok dodávok ropy v histórii. Cez Hormuz sa totiž transportuje približne 20 % svetovej spotreby ropy.
Ceny severomorskej ropy Brent by mohli vyskočiť až na 135 USD za barel, ak súčasná situácia potrvá štyri mesiace, uviedol v pondelok viceprezident pre ropné trhy v spoločnosti Rystad Energy Janiv Shah. Ak by to trvalo dva mesiace, Brent by sa podľa neho dostal nad 110 USD za barel.
(1 EUR = 1,1555 USD)
Aprílový kontrakt na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) sa o 18.22 h SEČ predával s plusom 4,68 USD alebo 5,15 % po 95,58 USD za barel. Jeho cena sa v noci na pondelok dostala až na 119 USD za barel. Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa obchodoval so ziskom 6,83 USD alebo 7,37 % po 99,52 USD za barel. V priebehu dňa sa jeho cena dostala až na 119,50 USD za barel.
Ceny ropy v pondelok prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vzrástli nad 100 USD za barel. Krajiny v Perzskom zálive totiž obmedzili produkciu pre pretrvávajúce uzavretie Hormuzského prielivu v dôsledku iránskych hrozieb.
Ministri energetiky krajín skupiny G7 budú v utorok diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou pre CNBC.
USA sa podľa jedného zdroja domnievajú, že v tejto situácii by bolo primerané spoločné uvoľnenie 300 až 400 miliónov barelov. To predstavuje 25 až 30 % z núdzových zásob vo výške 1,2 miliardy barelov.
Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Rapidan spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu najväčší výpadok dodávok ropy v histórii. Cez Hormuz sa totiž transportuje približne 20 % svetovej spotreby ropy.
Ceny severomorskej ropy Brent by mohli vyskočiť až na 135 USD za barel, ak súčasná situácia potrvá štyri mesiace, uviedol v pondelok viceprezident pre ropné trhy v spoločnosti Rystad Energy Janiv Shah. Ak by to trvalo dva mesiace, Brent by sa podľa neho dostal nad 110 USD za barel.
(1 EUR = 1,1555 USD)