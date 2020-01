Ceny ropy zostanú v najbližších mesiacoch nízke, odhadujú analytici

New York 27. januára (TASR) - Ceny ropy zrejme zostanú v najbližších mesiacoch nízke. Analytici sa obávajú dôsledkov rýchlo sa šíriaceho koronavírusu.



Ceny čierneho zlata v pondelok padli na niekoľkomesačné minimá. Účastníci na trhu majú čoraz väčšie obavy o rast dopytu z dôvodu globálneho šírenia koronavírusu.



Severomorská ropa Brent sa v pondelok popoludní predávala so stratou takmer 2,8 % po 58,99 USD (53,51 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ropy WTI klesla o vyše 2,7 % na 52,70 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy padli na najnižšie úrovne od vlaňajšieho októbra. Obchodníci pozorne monitorujú šírenie nového vírusu.



Čínske úrady v nedeľu potvrdili viac než 2700 prípadov nákazy koronavírusom, pričom 461 ľudí bolo v kritickom stave. Počet smrteľných prípadov už dosiahol 81. Vírus, ktorý sa najprv objavil v meste Wu-chan, sa už však rozšíril do ďalších veľkých miest, ako sú Peking, Šanghaj, Macao a Hongkong.



Šírenie nákazy vystrašilo finančné trhy a spôsobilo prudký pád cien ropy. Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v nedeľu vyhlásil, že verí, že sa šírenie nákazy podarí zastaviť. Abdulaziz uviedol, že na trhy vplývajú primárne psychologické faktory a extrémne negatívne očakávania, ktoré si osvojili niektorí jeho účastníci, aj keď sú doterajšie dôsledky šírenia vírusu na globálny dopyt po rope len veľmi obmedzené.



(1 EUR = 1,1025 USD)