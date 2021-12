Ceny ropy zrejme zaznamenajú najprudší celoročný nárast za 12 rokov

Singapur 31. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno takmer stagnovali, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenajú najprudší celoročný nárast za 12 rokov. Podporilo ich zotavovanie ekonomík z koronakrízy a obmedzenie produkcie.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa v piatok ráno o 8.28 h SEČ predával so stratou 10 centov alebo 0,13 % po 76,89 USD (67,84 eura). Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa obchodoval so ziskom 1 cent alebo 0,01 % po 79,54 USD za barel



Cena Brentu od začiatku roka vyskočila o 53 % a WTI o 57 %. To je najprudšie posilnenie oboch referenčných druhov od roku 2009, keď ich ceny stúpli o viac než 70 %. Ceny oboch druhov sa dostali na tohtoročné maximá v októbri, keď cena Brentu dosiahla 86,70 USD za barel, čo bolo najviac od roku 2018, a cena WTI 85,41 USD za barel, čo bolo najviac od roku 2014.



Očakáva sa, že ceny čierneho zlata budú rásť aj v budúcom roku, keď sa bude oživovať letecká doprava a tým aj dopyt po kerozíne.



(1 EUR = 1,1334 USD)